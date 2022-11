Erstmals seit 18 Jahren: Schweiz schlägt Finnland an WM

Die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft bezwingt im 2. WM-Gruppenspiel Vize-Weltmeister Finnland überraschend mit 7:5.

Damit reagiert die Nati an der Heim-WM auf den Fehlstart gegen Norwegen.

Für den Gastgeber ist es der 1. Sieg an einer WM gegen Finnland seit 18 Jahren.

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam war nach dem 1. Gruppenspiel an der Heim-WM schon ordentlich gefordert. Gegen Norwegen gab es für die favorisierten Schweizer anstelle der eingeplanten 3 Punkten lediglich ein 4:4-Unentschieden – ein Dämpfer zum Auftakt für die Equipe von Trainer David Jansson.

Einfacher wurde die Aufgabe für die Schweiz am Sonntag nicht – mit Finnland wartete der vierfache Weltmeister auf den Gastgeber. Doch die Nati liess sich vom Norwegen-Spiel überhaupt nicht aus dem Konzept bringen und startete überraschend mutig – und erfolgreich – in die Partie.

3. Minute: Der 3. Block spielt sich sehenswert durch die finnische Verteidigung. Claudio Laely findet Tobias Heller, der backhand aus der Drehung zum 1:0 trifft.

Nach einem langen Pass von Patrick Mendelin steht Manuel Maurer alleine vor dem Tor und erhöht das Skore 11. Minute: 118 Sekunden nach dem 2. Treffer trifft Mendelin zum 3:0.

Schliessen 00:26 Video Blitzstart: Heller mit sehenswertem Führungstor Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden. 00:45 Video Vom 1:0 zum 3:0 innert 118 Sekunden Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Dem Schweizer Startfurioso folgte eine starke Phase der Finnen, in welcher die Skandinavier den Zwischenstand bis zur 1. Drittelspause auf 2:3 verkürzen konnten. Nach dem Seitenwechsel suchten die Finnen den Ausgleichstreffer, doch etwas entgegen dem Spielverlauf traf Noël Seiler zum 4:2. Der junge GC-Stürmer kam von der Strafbank und liess dem finnischen Schlussmann Lassi Toriseva im 1 gegen 1 keine Chance.

00:31 Video Seiler stellt nach schnellem Konter auf 4:2 Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Den neuerlichen Anschlusstreffer der Finnen beantwortete Jan Zaugg noch vor der 2. Pause mit dem 5:3. Der Stürmer von Floorball Köniz erwischte Toriseva am nahen Pfosten und brachte das Stadion in Zürich mit über 10'000 Zuschauern zum Kochen.

Im Schlussdrittel warf der vierfache Weltmeister noch einmal alles nach vorne, die Schweiz konzentrierte sich auf die Defensive. Trotzdem war es das Heimteam, das den nächsten Treffer feiern konnte. Maurer erhöhte auf 6:3. In der Folge wechselten sich die Teams mit dem Torschiessen ab: Erst verkürzte Sami Johansson auf 4:6 (54.), wenige Sekunden später traf Michael Schiess ins leere Tor, ehe Justus Kainulainen die Finnen über den neuerlichen Anschlusstreffer jubeln liess (56.).

00:36 Video Maurer steht nach Abpraller goldrichtig Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Schweiz wieder im Rennen um den Gruppensieg

Doch zu mehr reichte es den Skandinaviern nicht mehr, angepeitscht vom überragenden Publikum brachte die Schweiz den Vorsprung über die Zeit. Dank diesem Sieg hat die Nati gute Aussichten auf den wertvollen Gruppensieg. Das letzte Vorrundenspiel bestreitet die Schweiz am Dienstag gegen die Slowakei. Wird sie ihrer Favoritenrolle gerecht, zieht sie als Gruppensieger in die Viertelfinals ein und könnte wohl erst im Final auf Titelverteidiger Schweden treffen.

Lettland bleibt gegen Schweden chancenlos

Der grosse Favorit auf den Weltmeistertitel gab sich auch am 2. Spieltag keine Blösse. Nach dem 19:4-Erfolg am Samstag gegen Deutschland, setzte sich Schweden auch am Sonntag souverän durch. Gegen Lettland gab es für die Skandinavier einen 11:2-Sieg. Mit 5 Treffern sorgten die Schweden insbesondere im Mitteldrittel für den Unterschied.