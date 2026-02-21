Floorball Thurgau bestreitet erst die 4. Saison in der höchsten Schweizer Liga. Nun greift das Team nach dem ersten Titel.

Thurgaus Aufstieg soll im 1. Titel münden – im Weg steht der HCR

Legende: Wollen auch im Cupfinal gegen den HCR jubeln Ramon Zenger und Floorball Thurgau. Freshfocus/Claudio Thoma

Erst seit 2022 spielt Floorball Thurgau in der höchsten Schweizer Unihockey-Liga. In rund 3,5 Jahren hat sich das in Weinfelden ansässige Team zu einer Spitzenmannschaft gemausert. Am Samstag steht es erstmals im Cupfinal, wo Rychenberg Winterthur wartet.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Unihockey-Cupfinals der Frauen und Männer sehen Sie am Samstag wie folgt live im unkommentierten SRF-Stream: Cupfinal Frauen: Skorpion Emmental Zollbrück - Zug United – ab 15:50 Uhr live

Skorpion Emmental Zollbrück - Zug United – Cupfinal Männer: HC Rychenberg Winterthur - Floorball Thurgau – ab 19:20 Uhr live

Der HCR schrieb im Vorjahr ein ähnliches Märchen, wie es Thurgau heuer zu verfassen hofft. Die Eulachstädter beendeten in Bern eine 29-jährige Titel-Durststrecke. Die Thurgauer wollen nun erstmals überhaupt triumphieren – und damit den Aufstieg der letzten Jahre krönen.

Thurgau ist Favorit

Und sie gehen nicht nur angesichts der besseren Tabellenposition in der Liga – Thurgau belegt den 4., der HCR den 7. Platz – leicht favorisiert ins Endspiel. Die Direktduelle sprechen auch für das Team von Jukka Ruotsalainen. Seit über zwei Jahren hat der HCR nicht mehr gegen die Thurgauer gewonnen.

Zuletzt waren die Spiele knapp, aber doch gingen sie immer zugunsten des östlichen Nachbars aus Winterthur aus. Einen Sieg muss Thurgau der Serie noch anfügen, um erstmals überhaupt einen Titel zu bejubeln.