Unihockey: Rychenberg legt gegen Wiler-Ersigen vor

Der HC Rychenberg Winterthur hat Quali-Sieger Wiler-Ersigen zum Auftakt in die Playoff-Halbfinals gleich mit 6:1 abgefertigt. Es war nach dem überraschenden «Sweep» im Viertelfinal gegen Langnau der 5. Playoff-Sieg in Serie für die Winterthurer. Die Weichen zum Auswärtssieg stellten die Gäste im Mitteldrittel, als sie durch Dani Jaaranen, Tim Aeschimann und Oskar Weissbach mit 3:0 in Führung gingen. Wiler-Ersigen traf im Schlussdrittel erst, als Michel Wöcke per Doppelpack schon auf 5:0 gestellt hatte. Noah Püntener sorgte mit einem Empty-Netter für den 6:1-Endstand. Im anderen Halbfinalspiel gewann Zug United am früheren Nachmittag das 1. Spiel gegen Floorball Thurgau mit 5:4 nach Verlängerung.

Volleyball: Amriswil lässt die Muskeln spielen

Quali-Sieger Näfels hat im Playoff-Final der Männer zum Auftakt eine bittere Dreisatzniederlage hinnehmen müssen. Die Glarner verloren beim 14:25, 22:25, 15:25 zum allerersten Mal in der laufenden Saison in der heimischen Lintharena. Die Amriswiler liefen zu keinem Zeitpunkt Gefahr, die Partie zu verlieren. Im Gegensatz zum Cupfinal vor einer Woche (1:3) wurde Näfels selbst ein Satzgewinn verwehrt. Spiel 2 in der Best-of-5-Serie steigt am nächsten Donnerstag im Thurgau. Ab 18:50 Uhr sind Sie bei SRF erneut live dabei.

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