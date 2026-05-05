Unihockey wird bei den Kindern immer beliebter. Doch die Anzahl Klubs erhöht sich nicht – im Gegenteil.

Im Schweizer Unihockey gibt es derzeit über 36'000 lizenzierte Spielerinnen und Spieler. Das sind knapp 1000 mehr als noch vor einem Jahr. Will heissen: Unihockey boomt hierzulande – vor allem bei den Kindern. Die Sportart ist in der Schule äusserst populär, die Kinder erhalten schon früh einen Zugang zur Sportart.

Der grosse Zulauf stellt die Klubs indes vor Herausforderungen. Das Platzangebot in den Turn- und Sporthallen ist begrenzt. Auch nimmt die Anzahl der Vereine eher ab als zu. Kommt hinzu, dass die steigende Zahl von Lizenzierten zusätzliche Trainer oder freiwillige Helfer erfordert.

Die Unihockey-Klubs in der Schweiz sind denn auch in der komfortablen Lage, dass sie eigentlich keine Werbung für ihren Sport machen müssen – die Mitgliederzahlen steigen auch so.

Wo Reto Balmer, Leiter Sport bei Swiss Unihockey, die Gründe für den Boom sieht, erfahren Sie im obigen Audio-Beitrag.