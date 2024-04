In der schwedischen Unihockey-Liga kämpft Lara Heini mit Pixbo um den Meistertitel. Monika Schmids Karriere ist zu Ende.

Legende: Nicht nur in der Nati eine Stütze Lara Heini. Keystone/Salvatore di Nolfi

In den Playoff-Halbfinals der höchsten schwedischen Unihockey-Liga standen sich mit Lara Heini (Pixbo) und Monika Schmid (Rönnby) zwei Schweizer Torhüterinnen gegenüber.

Die Entscheidung brachte erst das finale Spiel 5 am Montag: Pixbo setzte sich knapp mit 4:3 durch und erhält damit am Samstag die Chance, sich den Meistertitel zu holen. Im Superfinal trifft die Equipe von Heini, die kürzlich von einem schwedischen Fachmagazin zur besten Torfrau gewählt wurde, im Fussballstadion von Solna auf die Quali-Siegerinnen von Thorengruppen. Zum Showdown um den Titel werden 20'000 Fans erwartet, was Weltrekord bedeuten würde.

01:17 Video Archiv: Lara Heini über Angstgegner Thorengruppen Aus Sport-Clip vom 25.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Für Schmid bedeutete das knappe Aus auch das Ende ihrer Karriere. Die 116-fache Nationaltorhüterin hatte bereits zuvor ihren Rücktritt per Ende Saison bekanntgegeben.