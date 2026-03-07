Zittersieg für Chur United zum Playoff-Start: Das Team von Trainer Simon Zopf lag gegen die «Skorps» aus dem Emmental 4:6 im Hintertreffen. Dann schlugen die Bündnerinnen zu. Chiara Moser (55./58.) rettete Chur mit einem Doppelpack in die Verlängerung. Dort sorgte Weltmeisterin Annina Faisst nach 109 Sekunden mit einem «Buebetrickli» für die 1:0-Führung in der Serie.

Chur hatte in der heimischen Fortuna-Halle zunächst eine 3:0-Führung verspielt. Emmental Zollbrück drehte nach dem Bündner Startfurioso den Spiess um. Noch im Mitteldrittel glich Aline Marti (36.) zum 3:3 aus. Chur-Keeperin Angelina Juon fasste der Torschützin an den Kopf, nachdem sie von Marti im Fallen abgeräumt worden war. Die Aktion blieb ohne Konsequenzen.

Die «Skorps» gingen im Schlussdrittel mit 5:3 und 6:4 in Führung, hatten den Sieg vor Augen. Letztlich gingen sie aber leer aus. Das Duell des Vierten gegen den Fünften der Qualifikation findet am Donnerstag in Chur seine Fortsetzung.

Überraschung bei den Männern: GC düpiert Wiler

Wiler-Ersigen hat zum Auftakt in die Playoff-Viertelfinals eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Sieger der Qualifikation unterlag GC 3:4 n.P. Der Schwede Tommy Bolin führte die Zürcher mit zwei Assists und dem Treffer zum 3:3 (56.) in die Verlängerung. Nach 10 torlosen Minuten fiel die Entscheidung im Shootout. Fabrice Göldi verwandelte den letzten Versuch für die Gäste. Wiler hat das Wahlrecht für die Playoffs also noch kein Glück gebracht.

Resultate