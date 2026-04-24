Das wichtigste Spiel des Jahres im Schweizer Unihockey steht an. Bei den Frauen und bei den Männern trifft in Freiburg jeweils ein Routinier auf einen Debütanten.

Vor dem Superfinal am Samstag in der Freiburger BCF-Arena sind die Rollen klar verteilt. Bei den Frauen und den Männern bekommen es die Titelverteidiger mit Gegnern zu tun, die zum ersten Mal am wichtigsten Spieltag im Schweizer Unihockey antreten.

Qualifikationssieger gegen Champion

Bei den Frauen treffen Welten aufeinander: Die Wizards Bern Burgdorf spielen gegen die Kloten-Dietlikon Jets. Während Bern Burgdorf zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in den Superfinal einzog, sind die Jets die unangefochtenen Champions: Seit 2019 gewann kein anderes Team den Superfinal.

Was jedoch für die Wizards spricht: Die Qualifikation beendete das Team auf dem 1. Platz, Kloten Dietlikon auf dem 3. Rang. Und: Nur drei Spiele verloren die Bernerinnen in dieser Saison, zwei davon in der Verlängerung. Aus den zwei Duellen mit den Jets resultierten zwei Siege. In der Theorie scheint also alles angerichtet für einen neuen Meister bei den Frauen. Ob Bern Burgdorf dem Druck in seinem ersten Superfinal auch standhalten kann, wird sich zeigen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Superfinals im Unihockey können Sie am Samstag live auf SRF zwei mitverfolgen: 13:10 Uhr: Kloten-Dietlikon Jets – Wizards Bern Burgdorf

17:15 Uhr: Zug United – HC Rychenberg Winterthur* *Der Männer-Final beginnt in der SRF Sport App und ist nach dem Orientierungslauf-Weltcup auch auf SRF zwei zu sehen.

Legende: Wollen jeweils die Vorherrschaft brechen Der HC Rychenberg und die Wizards Bern Burgdorf. Swissunihockey

Schafft Rychenberg den Coup?

Keine so deutliche Dominanz – aber ebenfalls zumindest Überlegenheit – herrschte in den vergangenen Jahren bei den Männern. Zug United hat sich zum Spitzenteam gemausert und die letzten beiden Superfinals für sich entschieden. Nun wartet mit Rychenberg Winterthur wie bei den Frauen ein Team, das zuvor noch nie den Vorstoss in den Final geschafft hat.

Rychenberg schaffte es als Siebter der Qualifikation in die Playoffs. In diesen wusste die Mannschaft der nach dem Superfinal abtretenden Trainer-Ikone Philippe Soutter dann aber zu überzeugen. In den Halbfinals besiegte sie den Rekordmeister Wiler-Ersigen, der die Qualifikation gewonnen hatte.

Dreimal war der HCR in der Vergangenheit bereits in den Playoff-Final eingezogen – 1992, 1993 und 2010. Dreimal musste er sich mit dem zweiten Platz begnügen. Dabei ist Rychenberg der einzige Verein der Schweiz, der seit der ersten Meisterschaft 1984 immer in der obersten Spielklasse spielte.

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