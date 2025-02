Piranha Chur gewinnt den Unihockey-Cupfinal der Frauen gegen die Kloten-Dietlikon Jets mit 8:4.

Die favorisierten Jets, die das Schweizer Frauen-Unihockey dominieren, sind damit überraschend entthront.

Die Bündnerinnen stemmen die Trophäe erstmals seit 2020 in die Höhe.

Ab 19:30 Uhr findet zwischen Zug United und dem HC Rychenberg Winterthur der Cupfinal der Männer statt. Diesen können Sie hier live mitverfolgen.

Die Rollen waren vor dem Cupfinal klar verteilt gewesen: Die Kloten-Dietlikon Jets – Serienmeisterinnen und Titelverteidigerinnen – gingen als haushohe Favoritinnen in die Partie gegen Piranha Chur, das in der Meisterschaft nach 17 Spielen ganze 25 Punkte hinter den Jets liegt. Doch in einem einzelnen Spiel am Tag X kann bekanntlich alles passieren.

Und tatsächlich setzte sich der David in der Wankdorfhalle gegen den Goliath durch. Und das überraschend klar. Bereits 5 Minuten vor Schluss sahen sich die Jets beim Stand von 4:7 gezwungen, Torhüterin Livia Werz im Angriff durch eine 6. Feldspielerin zu ersetzen. Ein 5. Tor erzielten die Zürcherinnen nicht mehr. In der letzten Spielminute war es Piranha, das durch einen Empty-Netter Rahel Wyss' gar noch zum 8. Torerfolg kam.

Als die Schlusssirene wenig später ertönte und der Coup Tatsache war, gab es bei den Churerinnen kein Halten mehr. Sie jubelten erstmals seit 2020 und ein letztes Mal unter dem aktuellen Namen über den Gewinn des Cups. Nach dieser Saison fusionieren Piranha Chur und Chur Unihockey und werden zu Floorball Chur United.

Jets haben mehr vom Spiel

Derweil blieben die Jets ratlos und enttäuscht zurück. Dabei hatte Kloten-Dietlikon das Spieldiktat von Beginn an übernommen und gingen im Startdrittel zweimal in Führung. Beide Male schaffte Piranha aber durch Nicole Capatt den Ausgleich. Mit einem 2:2 gingen die beiden Teams in die 1. Pause.

Im 2. Durchgang ging der Underdog nach einem Konter erstmals in Führung. Annina Faisst luchste Sara Piispa in der Vorwärtsbewegung den Ball ab. Es entwickelte sich eine 2-gegen-1-Situation, welche die Churerinnen auszunutzen wussten. Faisst traf mit einem präzisen Abschluss.

Wyss mit der Entscheidung

Die Jets, die insgesamt fast 60 Prozent Ballbesitz hatten, waren um eine Reaktion bemüht, sündigten aber wiederholt im Abschluss. So war es in der 34. Minute Eliska Trojankova, die nach einem sehenswerten Solo das 4:2 für Piranha erzielte.

Es folgte eine Phase, in welcher die Jets zweimal den Anschlusstreffer erzielten, die Churerinnen aber jeweils gleich wieder eine Antwort parat hatten. Die Vorentscheidung fiel in der 54. Minute, als Wyss nach einem Querpass von Faisst das 7:4 erzielte. Kurz vor Schluss sollte die 21-Jährige den Sack endgültig zumachen.

Unihockey