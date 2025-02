Per E-Mail teilen

Der HC Rychenberg Winterthur gewinnt den Cupfinal gegen Zug United mit 7:2.

Manuel Maurer trifft 11 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels zum zwischenzeitlichen 5:0 – und sorgt damit für die Vorentscheidung.

Es ist der erste Titel für den HCR nach 29 Jahren.

Den Cupfinal der Frauen gewinnt überraschend Piranha Chur.

Der HC Rychenberg Winterthur hat nach 29 titellosen Jahren wieder einmal triumphiert – und wie! Im Cupfinal siegten die Eulachstädter gegen Zug United mit 7:2. Sie nahmen damit Revanche für die Niederlage vom vergangenen Jahr, als sie das Endspiel gegen den gleichen Gegner 5:9 verloren hatten.

Den Unterschied machte der HCR am Samstag in der Berner Wankdorfhalle mit 3 Toren im Mitteldrittel. Nico Mutter erzielte in der 31. Minute das 2:0 – und nur 21 Sekunden nach dessen Treffer netzte Captain Nils Conrad nach einem Abpraller von Zug-Goalie Nils Schälin zum 3. Mal ein. Kurz vor Ende des Drittels traf Claudio Mutter zum 4:0.

Ausgelassener Jubel

Nur 11 Sekunden nach Anbruch des Schlussdrittels sorgte der wohl namhafteste Spieler im Rychenberger Kader für die Vorentscheidung: Manuel Maurer schob nach Vorarbeit Levin Conrads ein zum 5:0 für Winterthur. Der Berner nahm den Zuger Comebackplänen damit bereits kurz nach Beginn ihres Vorhabens gehörig den Wind aus den Segeln. Die Zentralschweizer konnten mit 2 Treffern durch Superstar Albin Sjögren (43.) und Tobias Gustafsson (48.) zwar noch auf 2:5 verkürzen.

Mit je einem Empty-Netter machten Noah Püntener (58.) und Nicola Bischofberger (60.) den Sack kurz vor Schluss aber endgültig zu. Nach der letzten Sirene brachen bei den Spielern und auf den gut gefüllten Rängen alle Dämme. Der abfallende Druck und die langjährige Sehnsucht nach diesem Titel, die sich endlich erfüllte, waren spürbar.

Matt mit dem Führungstor

Schon im Startdrittel hatten die Rychenberger die Partie in ihre Bahnen gelenkt. In der 9. Minute lenkte Manuel Matt nach einem scharfen Pass Tim Aeschimanns zum 1:0 ab. Die Winterthurer sollten diese Führung bis zum Schluss nicht mehr hergeben.

