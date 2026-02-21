Legende: Traf zum zwischenzeitlichen 2:1 Die Zugerin Nathalie Spichiger. Keystone/Urs Flüeler

Der Schweizer Cupsieger bei den Frauen heisst zum 5. Mal Zug United. Die Zentralschweizerinnen setzen sich im Final in Kriens gegen Emmental Zollbrück 6:5 durch.

Am Abend bestreiten in der Pilatus Arena auch die Männer den Cupfinal: Floorball Thurgau fordert um 19:30 Uhr Rychenberg Winterthur heraus.

Die Skorpions probierten in der Schlussphase noch einmal alles: Über zwei Minuten lang versuchten sie ihr Glück mit einer sechsten Feldspielerin und kamen zu mehreren hochkarätigen Chancen auf den Ausgleich. Doch die Zuger Defensive um Torfrau Noora Holle hielt dem Ansturm vor 3335 Fans in Kriens stand: Es blieb beim 6:5 für United. Die Zugerinnen durften sich zum insgesamt 5. Mal in der Klubgeschichte über den Cupsieg freuen. Matchwinnerin war die Tschechin Denisa Ratajova mit drei Treffern und drei Assists.

Nach 40 Minuten hatte der Zweitplatzierte der Meisterschaft gegen den Tabellenfünften scheinbar beruhigend mit 6:3 geführt. Dank Janine Salzmann, auch sie Dreifachtorschützin, und Lea Hanimann machten es die Emmentalerinnen zu Beginn des dritten Drittels aber noch einmal spannend.

Schnelle Tore zu Beginn

Ein Abtasten hatte es im Final von Anfang an nicht gegeben: Nach noch nicht einmal 120 Sekunden waren bereits drei Tore gefallen. 21 Sekunden brauchte Ratajova, um die Zentralschweizerinnen in Führung zu schiessen, Alyssa Buri glich eine Minute später aus. Weitere 30 Sekunden später traf Nathalie Spichiger zum 2:1 für Zug.