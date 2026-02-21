Legende: Traf zum zwischenzeitlichen 2:1 Die Zugerin Nathalie Spichiger. Keystone/Urs Flüeler

Der Schweizer Cupsieger bei den Frauen heisst zum 5. Mal Zug United. Die Zentralschweizerinnen setzen sich im Final in Kriens gegen Emmental Zollbrück 6:5 durch.

Bei den Männern feiert Floorball Thurgau in der Pilatus-Arena gegen Rychenberg Winterthur den 1. Cup-Triumph der Klubgeschichte.

Die Skorpions probierten in der Schlussphase noch einmal alles: Über zwei Minuten lang versuchten sie ihr Glück mit einer sechsten Feldspielerin und kamen zu mehreren hochkarätigen Chancen auf den Ausgleich. Doch die Zuger Defensive um Torfrau Noora Holle hielt dem Ansturm vor 3335 Fans in Kriens stand: Es blieb beim 6:5 für United. Die Zugerinnen durften sich zum insgesamt 5. Mal in der Klubgeschichte über den Cupsieg freuen. Matchwinnerin war die Tschechin Denisa Ratajova mit drei Treffern und drei Assists.

Schnelle Tore zu Beginn

Nach 40 Minuten hatte der Zweitplatzierte der Meisterschaft gegen den Tabellenfünften scheinbar beruhigend mit 6:3 geführt. Dank Janine Salzmann, auch sie Dreifachtorschützin, und Lea Hanimann machten es die Emmentalerinnen zu Beginn des dritten Drittels aber noch einmal spannend.

Ein Abtasten hatte es im Final von Anfang an nicht gegeben: Nach noch nicht einmal 120 Sekunden waren bereits drei Tore gefallen. 21 Sekunden brauchte Ratajova, um die Zentralschweizerinnen in Führung zu schiessen, Alyssa Buri glich eine Minute später aus. Weitere 30 Sekunden später traf Nathalie Spichiger zum 2:1 für Zug.

Thurgau mit Premiere

Bei den Männern wandert der Cupsieger-Pokal zum ersten Mal in den Nordosten des Landes. Floorball Thurgau schlug bei der Final-Premiere Rychenberg Winterthur 4:2. Die Thurgauer führten in der Krienser Pilatus-Arena ab der 13. Minute und liessen in der Folge nichts mehr anbrennen. Mit drei weiteren Toren zogen sie im Mittelabschnitt vorentscheidend davon.

Rychenberg Winterthur konnte vor etwas mehr als 4000 Zuschauern um Spielmitte nur kurzzeitig zum 1:3 verkürzen, der erneute Anschlusstreffer zum 2:4 in der 56. Minute kam zu spät. Obwohl Thurgau in der Meisterschaft erst im vierten Jahr in der höchsten Liga mitmischt, feierten die in Weinfelden domizilierten Ostschweizer gegen den Vorjahressieger Rychenberg Winterthur einen Favoritensieg.