Zug United hält sich in den Unihockey-Playoffs weiter schadlos. Der Meister der vergangenen beiden Jahre entschied im Viertelfinal-Duell mit dem UHC Uster auch das dritte Spiel für sich. Im Zürcher Oberland setzten sich die Zentralschweizer mit 7:3 durch.
Aufbäumen von Uster kommt zu spät
Die erste Zuger Führung durch Andrin Christen (5.) vermochte Uster in der Person von Daniels Anis noch auszugleichen (8.). Nach dem 2:1 durch Robin Nilsberth (20.) baute der Favorit seine Führung aber kontinuierlich aus, nach 54. Minuten stand es 7:1 zugunsten von Zug. Mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss betrieb der Underdog Uster immerhin noch etwas Resultatkosmetik.
Damit hat Zug nun vier Matchbälle, um den Halbfinal-Einzug perfekt zu machen. Die erste Chance bietet sich dem Titelverteidiger am kommenden Mittwoch, dann steigt Spiel 4 ebenfalls in Uster.
Die weiteren Playoff-Duelle:
- GC – Wiler-Ersigen 3:8 (Serie: 0:3)
- Köniz – Thurgau SA, 19:30 Uhr (Serie: 1:1)
- Rychenberg Winterthur – Langnau SO, 17:00 Uhr (Serie 2:0)