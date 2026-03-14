Der Titelverteidiger gewinnt Spiel 3 des Playoff-Viertelfinals beim UHC Uster mit 7:3 und erhöht in der Serie auf 3:0.

Zug United hält sich in den Unihockey-Playoffs weiter schadlos. Der Meister der vergangenen beiden Jahre entschied im Viertelfinal-Duell mit dem UHC Uster auch das dritte Spiel für sich. Im Zürcher Oberland setzten sich die Zentralschweizer mit 7:3 durch.

Aufbäumen von Uster kommt zu spät

Die erste Zuger Führung durch Andrin Christen (5.) vermochte Uster in der Person von Daniels Anis noch auszugleichen (8.). Nach dem 2:1 durch Robin Nilsberth (20.) baute der Favorit seine Führung aber kontinuierlich aus, nach 54. Minuten stand es 7:1 zugunsten von Zug. Mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss betrieb der Underdog Uster immerhin noch etwas Resultatkosmetik.

Damit hat Zug nun vier Matchbälle, um den Halbfinal-Einzug perfekt zu machen. Die erste Chance bietet sich dem Titelverteidiger am kommenden Mittwoch, dann steigt Spiel 4 ebenfalls in Uster.

Die weiteren Playoff-Duelle:

GC – Wiler-Ersigen 3:8 (Serie: 0:3)

Köniz – Thurgau SA, 19:30 Uhr (Serie: 1:1)

Rychenberg Winterthur – Langnau SO, 17:00 Uhr (Serie 2:0)

Resultate