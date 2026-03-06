Mitten in der letzten Saison fusionierten die beiden Unihockey-Klubs Piranha Chur (Frauen) und Chur Unihockey (Männer) zum neuen Verein Floorball Chur United. Der Umbruch ist nach wie vor im Gange. Seit dieser Saison finden die Heimspiele in der neuen Dreifachhalle Fortuna statt und bei den Frauen kommt es nach dieser Spielzeit zu einem Trainerwechsel.

Der abtretende Simon Zopf bläst mit seinem Team allerdings noch zu einem letzten Angriff. Am Samstag beginnen in der Prime League die Playoffs. Im Viertelfinal treffen die Bündnerinnen auf Skorpion Emmental Zollbrück, den 5. der Regular Season. Dabei geniessen sie als 4. der Qualifikation Heimrecht und wollen ihre Stärke in der neuen Turnhalle weiter unter Beweis stellen. Bisher feierte man in 9 Partien in der neuen Heimat 7 Siege.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Spiel 1 im Viertelfinal zwischen Floorball Chur United und Skorpion Emmental Zollbrück sehen Sie am Samstag ab 16:55 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App.

Weltmeisterin im Team

Auch in den beiden Direktduellen mit den Bernerinnen konnte sich jeweils das Heimteam durchsetzen. Trainer Zopf sagt: «Es wird wahrscheinlich eine sehr enge Serie, wir müssen Spiel für Spiel nehmen.» Dabei kann er auch auf eine Weltmeisterin zählen. Annina Faisst feierte mit der Schweiz im Dezember an der WM in Tschechien den grossen Coup und peilt mit Chur nun auch den Schweizer Meistertitel an.

Die drittbeste Skorerin der Liga gibt sich optimistisch: «Man trainiert die ganze Saison auf die Playoffs hin. Alles andere als der Final als Ziel wäre sicher die falsche Antwort.» Und in einem Final, der im Vergleich zu den Best-of-7-Serien in den beiden Runden zuvor in einem einzigen Spiel ausgetragen wird, ist bekanntlich alles möglich. Zumal auch der Serienmeister nicht mehr ganz so unantastbar wirkt.

Die Viertelfinals im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Bern-Burgdorf (1.) - Red Ants Rychenberg Winterthur (8.) Zug United (2.) - Unihockey Berner Oberland (7.) Kloten-Dietlikon Jets (3.) - Laupen (6.) Floorball Chur United (4.) - Skorpion Emmental Zollbrück (5.)

Endet die Serie der Jets?

Die Kloten-Dietlikon Jets, die die Trophäe zuletzt 6 Mal in Folge in die Höhe gestemmt hatten, schlossen die Qualifikation nur auf Rang 3 ab. Im Cupfinal 2025 zeigten die Churerinnen ausserdem, dass sie den Branchenprimus in einem grossen Spiel bezwingen können. Dank einem überzeugenden 8:4 holten sich die Südostschweizerinnen erstmals seit 2020 wieder einen Titel.

Auch in der Meisterschaft war die Affiche zwischen Chur und den Jets einst das Dauerduell im Final. Von 2012 bis 2019 trafen die beiden Teams 8 Mal in Folge im Endspiel aufeinander. Dabei konnte sich Chur 6 Mal durchsetzen. Um sich erneut mit den Zürcher Unterländerinnen zu messen, müsste allerdings erst Emmental eliminiert werden. Mit Bern-Burgdorf und Zug United wollen aber auch die beiden besten Teams aus der Qualifikation in den Kampf um den Meistertitel eingreifen.

Auch Zopf und Faisst wissen dabei, dass das Rennen um den Pokal in diesem Jahr so offen ist wie schon lange nicht mehr. «Von den Top 5 können alle gegen alle gewinnen», sagt der Chur-Trainer. Die 25-jährige Faisst pflichtet ihm bei: «Die Top 5 sind sehr ausgeglichen und die Spiele sind unberechenbar. Es kommt auf den Tag drauf an und die Details machen den Unterschied aus.»

Prime League