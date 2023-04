Legende: 2022 im siebten Himmel Letztes Jahr jubelte GC nach dem Sieg im Superfinal gegen Wiler-Ersigen über den Meistertitel. Nun müssen die Zürcher zuerst den Halbfinal gegen den gleichen Gegner überstehen. Keystone/Christian Merz

Zweimal Bern gegen Zürich, zweimal 3:3, zweimal «Belle»: In den Playoff-Halbfinals der höchsten Schweizer Unihockey-Liga UPL geht es bei den Männern so richtig zur Sache.

Der amtierende Meister und Quali-Sieger GC und Rekordmeister Wiler-Ersigen lassen dabei scheinbar keine Gelegenheit für Dramatik aus. Als Beispiel dient Spiel 6 vom Karsamstag, als GC das Ticket für den Superfinal mit einer 5:2-Führung vermeintlich im Sack hatte, die Emmentaler aber eindrucksvoll zurückschlugen und noch mit 6:5 nach Verlängerung gewannen.

Es ist nicht die einzige Partie dieser Serie, die auf Messers Schneide stand. Dreimal entschied erst das Penaltyschiessen über den Sieger (2 Mal mit dem besseren Ende für GC). Mit Ausnahme des 5:1-Auswärtserfolgs von Wiler in Spiel 3 war es immer eng.

Alles ist also angerichtet für den entscheidenden 7. Streich: Das Duell in der Sporthalle Hardau in Zürich sehen Sie am Ostermontag ab 16:35 Uhr live in der Sport App und später auf SRF zwei.

01:32 Video Archiv: Louis schiesst Wiler in der Overtime zum Sieg Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Zieht Köniz zuhause durch?

In der Begegnung zwischen Cupsieger Floorball Köniz und dem HC Rychenberg gewann bisher immer das Heimteam. Die Winterthurer um Topskorer Noah Püntener (27 Tore in 22 Playoff-Spielen) sind in der Berner Agglomeration also auf ein Break angewiesen, wollen sie die Ausmarchung um den Meistertitel im eigenen Kanton (der Superfinal findet in Kloten statt) erreichen.