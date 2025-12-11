Legende: Bejubelt ihren Treffer zum 2:0 Nathalie Spichiger (r.). Keystone/Fabian Trees

Die Schweizerinnen gewinnen ihren Viertelfinal an der Unihockey-WM in Ostrava (CZE) gegen die Slowakei mit 14:1.

Damit überzeugt das Team von Trainer Oscar Lundin pünktlich zur «Crunchtime» mit den Medaillenspielen.

Der Schweizer Halbfinal-Gegner vom Samstag kommt erst am Freitag raus und dürfte Schweden sein.

Es war der bislang überzeugendste Auftritt gegen eine eher «kleinere» Nation an diesem Turnier. Die Schweiz lief zu keiner Zeit in Gefahr, diesen WM-Viertelfinal nicht diskussionslos und souverän zu gewinnen.

Gegen Übermacht Schweden hatten die Slowakinnen beim 1:15 in der Gruppenphase das erste Gegentor knappe 10 Minuten hinauszögern können. Die Schweiz konnte den Bann bereits in der 5. Minute brechen: Laila Ediz traf sehenswert mit einer Halbvolley-Backhand.

Die Stürmerin von den Kloten-Dietlikon Jets konnte sich am Ende als Dreifach-Torschützin feiern lassen, Captain Isabelle Gerig schnürte gar einen Viererpack. Bei ihrem 2. Streich zum 4:0 war Gerig nach einem Sprint direkt von der Bank aus erfolgreich – und das eine Sekunde vor Ablauf des 1. Drittels.

Heini verpasst Shutout

Die erst 22-jährige Naja Ritter konnte sich 2 Tore gutschreiben lassen. Für die WM-Debütantin waren es die ersten Skorerpunkte an einem internationalen Grossanlass.

Dass die Schweizer Torhüterin Lara Heini den ersten Shutout dieses Turniers verpasste, war Klara Grossova geschuldet. Die slowakische Stürmerin war kurz nach Beginn des Schlussdrittels mit einem Distanzversuch erfolgreich.

So geht es weiter

Als erster Halbfinalist stand seit dem frühen Donnerstagabend Tschechien fest. Die Gastgeberinnen setzten sich mit 9:2 gegen Norwegen durch.

Für die Schweiz geht es derweil am Samstag weiter: Um 18:45 Uhr (live bei SRF) steht der Halbfinal und damit die erste Chance an, sich eine Medaille zu sichern. Der Gegner des Teams von Trainer Oscar Lundin wird indes erst am Freitag ermittelt und dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit Schweden heissen. Der Rekordweltmeister misst sich mit Lettland (16:00 Uhr), später folgt mit Finnland – Dänemark der letzte WM-Viertelfinal (19:00 Uhr).

Unihockey-WM