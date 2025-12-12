Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen trifft am Samstagabend an der Weltmeisterschaft in Ostrava auf Schweden.

Legende: Kennt ihren Halbfinal-Gegner Die Schweizer Unihockey-Nati. KEYSTONE/FABIAN TREES

Die Schweizer Unihockeyanerinnen erwartet im Halbfinal der Weltmeisterschaft im tschechischen Ostrava wie erwartet die grösstmögliche Hürde. Titelverteidiger und Rekordweltmeister Schweden kannte in seinem Halbfinal gegen Lettland keine Gnade und zog mit einem 16:3-Sieg in den Halbfinal ein.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Halbfinal zwischen der Schweiz und Schweden gibt es Samstag ab 18:45 Uhr live auf SRF info zu sehen.

Nach dem ungefährdeten 14:1-Sieg im Viertelfinal gegen die Slowakei könnte die anstehende Aufgabe für die Schweizerinnen nun nicht schwieriger sein. Seit 2007 gingen sämtliche WM-Titel an die Schwedinnen, von bislang 70 Duellen mit den Skandinavierinnen hat die Schweiz erst eines gewonnen. Im anderen Halbfinal stehen sich Finnland und Gastgeber Tschechien gegenüber.

