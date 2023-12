Gegen die seit 2007 ununterbrochenen Titelhalterinnen hat die Schweiz an einer Weltmeisterschaft noch nie reüssiert. Von insgesamt 65 Duellen gewann die Schweiz nur eines – vor 18 Jahren in der Vorbereitung auf die WM 2005 in Singapur, an der die Schweizerinnen ihren bislang einzigen WM-Titel errangen.

Seit der Schweizer Sternstunde vor 18 Jahren gingen sämtliche WM-Titel an die Schwedinnen. Für die Schweiz ist der Halbfinal am Samstag gegen die Rekordweltmeisterinnen die grösstmögliche Hürde.

So oder so ein hoher Berg

Vergleichbar etwa mit dem Erklimmen des Mount Everest? «Redet man als Schweizer über den Mount Everest? Ihr habt selber so viele schöne Berge», sagte Oscar Lundin zum Vergleich und zog es vor, stattdessen vom Matterhorn zu sprechen. Zur Erinnerung: Der Halbfinal gegen Schweden vor zwei Jahren ging mit 1:14 verloren.

Der Nationaltrainer der Frauen weiss, was die Schweizerinnen am Samstag im Halbfinal erwartet. Nicht, weil er selbst Schwede ist, sondern weil sich die beiden Nationen auch von der Euro Floorball Tour her gut kennen. Geheimnisse gibt es nicht.

«Es kann sein, dass man dadurch in zu kleine Details geht», sagt Lundin. Es sei deshalb besonders wichtig, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Entscheidend werde zudem das vielzitierte Momentum sein, so Lundin. Und ergänzt: «Wir haben einen Plan.»