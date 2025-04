Legende: Es darf gefeiert werden Die Kloten-Dietlikon Jets verteidigen den Meistertitel. Keystone/Til Buergy

Die Kloten-Dietlikon Jets gewinnen den Superfinal gegen Zug United mit 9:2.

Das Schlussdrittel verkommt mit 5 Treffern zu einer Machtdemonstration.

Für die Jets ist es der 12. Meistertitel der Klubgeschichte und der 6. in Serie.

Die Kloten-Dietlikon Jets sind ihrer Favoritenrolle im Kampf um den Schweizer Meistertitel gerecht geworden. Im Superfinal in der Freiburger BFC-Arena gegen Zug United verlief nur das Startdrittel einigermassen ausgeglichen (2:1), danach legten die Zürcherinnen eine Schippe drauf und zogen davon.

Für die Zugerinnen ist es die zweite Finalniederlage in Folge. Im Vorjahr hatten sie gegen die Jets einen 3:0-Vorsprung verspielt und sich im Penaltyschiessen geschlagen geben müssen. Kloten-Dietlikon zementierte mit dem klaren Finalsieg hingegen seine Vormachtstellung der letzten Jahre. Seit 2019 ging der Meistertitel stets an die Zürcherinnen.

Shorthander bringt Zug aus dem Konzept

Die Vorentscheidung zugunsten der Jets fiel bei Spielmitte. Zuerst fing Vanessa Schmuki (29.) in der eigenen Hälfte einen Abpraller ab und stellte mit einem Shorthander auf 3:1. Mit einer sechsten Spielerin auf dem Feld erhöhte Leonie Wieland (33.) auf 4:1. Denisa Ratajova, die im Startdrittel das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte, verkürzte zwar noch vor der zweiten Pause und verlieh ihrem Team wieder etwas Aufwind.

Im Schlussdrittel war von diesem aber nicht mehr viel übrig. Die Tore für die Jets fielen nun wie reife Früchte. Nach den Treffern von Noomi Überschlag (44.) und Lea Suter (45.) zum 5:2 respektive 6:2 war die Messe in Freiburg gelesen. Auch Laila Ediz trug sich in ihrem letzten Spiel für Kloten-Dietlikon noch in die Torschützinnenliste ein. Die Bündnerin verlässt die Jets in Richtung Schweden.

Das Double haben die Zürcherinnen heuer anders als in der Vorsaison verpasst. Im Cupfinal hatten sich die Jets etwas überraschend Piranha Chur geschlagen geben müssen.

Resultate