Legende: Schrieb gegen Denver NBA-Geschichte Stephen Curry. Keystone

NBA: Curry mit Dreier-Rekord

Stephen Curry hat bei der 86:89-Niederlage der Golden State Warriors gegen die Denver Nuggets erneut NBA-Geschichte geschrieben. Der 33-jährige US-Amerikaner verwandelte als erster Spieler überhaupt seinen 3000. Drei-Punkte-Wurf. Erst vor zwei Wochen hatte Curry den Allzeit-Rekord an sich gerissen, indem er die zehn Jahre alte Bestmarke von Ray Allen übertraf, der es auf 2973 Dreier gebracht hatte. Seit dem 1. Dezember 2018 hat Curry zudem in jedem Spiel – bislang 157 – mindestens einen Drei-Punkte-Wurf verwandelt. Versenkt er auch in der kommenden Partie einen Dreier, hat er seinen eigenen Rekord (2014 bis 2016) übertroffen.

NFL: Trauer um Ikone Madden

Die Football-Profiliga NFL trauert um einen ihrer Grössten: Der frühere Erfolgstrainer John Madden ist tot. Wie die Liga mitteilte, sei Madden am Dienstagmorgen unerwartet im Alter von 85 Jahren verstorben. Madden gewann 1976 als Trainer mit den Oakland Raiders den Super Bowl, seit 1979 gehörte er für 30 Jahre als TV-Kommentator fest zum NFL-Inventar. Madden war zudem Namensgeber der Football-Videospielreihe «Madden NFL».