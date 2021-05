Die Schweizer Volleyball-Nati unterliegt der Slowakei zum Auftakt der EM-Qualifikation mit 22:25, 21:25, 23:25.

Das Team von Mario Motta zeigt in Nitra eine solide Leistung, verpasst es aber einen Satz zu gewinnen.

Am Freitag und Samstag stehen bereits die nächsten beiden Qualifikationsspiele für die Endrunde im September an.

Der Schweizer Volleyball-Nationalmannschaft ist der Start in die Qualifikations-Kampagne für die EM-Endrunde missglückt. Die Niederlage gegen die favorisierten Slowaken ist allerdings keine Überraschung. Vielmehr wäre ein Sieg der Schweizer eine solche gewesen.

Am besten hielt die Mannschaft von Trainer Mario Motta im 3. Satz mit, als sie zweimal die Führung an sich reissen konnte. Beim Stand von 19:16 gelangen den Slowaken aber 5 Punkte in Folge. Damit eroberten sie nicht nur die Führung zurück, sondern beendeten die Partie wenig später mit dem 2. Matchball.

Es geht Schlag auf Schlag

Die andere Partie der Gruppe E entschied Rumänien gegen Albanien ohne Satzverlust sich. Für die Schweizer stehen beim Mini-Turnier in Nitra am Freitag und Samstag bereits die nächsten beiden Partien an. Zuerst trifft man auf Albanien, einen Tag später auf Rumänien. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde im September, zudem 5 von 7 Gruppenzweiten.

Das zweite Turnier gegen die gleichen Gegner wird in der kommenden Woche in Rumänien ausgetragen.