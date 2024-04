Im Playoff-Final der Volleyballer kommt es zur «Belle». Amriswil schlägt Schönenwerd in Spiel 4 mit 3:0 Sätzen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am Samstag hatte sich Amriswil in Schönenwerd eine 2:0-Satzführung noch nehmen lassen und 2:3 verloren. Vor eigenem Anhang machten die Thurgauer den gleichen Fehler nicht noch einmal. Dank des 28:26, 25:20, 27:25 in Spiel 4 des Playoff-Finals (Best-of-5) kommt es zwischen den beiden dominanten Teams im Schweizer Männer-Volleyball zum Entscheidungsspiel um den Meistertitel.

Im dritten Satz schienen die Gäste aus dem Solothurnischen das Glück endlich auf ihre Seite zwingen zu können. Sie führten zwischenzeitlich mit 6 Punkten Abstand, gaben den Vorteil aber aus der Hand. Mit dem zweiten Matchball machte Amriswil alles klar. Bereits zum zweiten Mal fuhr der Cupsieger in dieser Finalserie damit einen 3:0-Sieg ein. Das Resultat täuscht aber: Es war eine enge Angelegenheit.

Wende auch im zweiten Satz

Bereits der Startsatz war äusserst ausgeglichen verlaufen. Erst der vierte Satzball brachte Amriswil das 28:26. Schönenwerd schien die passende Antwort zu finden und ging im 2. Umgang gleich 4:0 in Führung. Ein Time-out von Trainer Juan Manuel Serramalera fruchtete allerdings, die Thurgauer machten den Rückstand wett, übernahmen nach dem 17:17 wieder das Zepter und entschieden den Satz verhältnismässig deutlich mit 25:20 für sich.

Spiel 5 findet am Samstag in Schönenwerd statt. Ab 17:50 Uhr sind Sie bei SRF erneut live dabei.