Legende: Das Gesicht des Schweizer Nationalteams fehlt bis auf weiteres Die 27-jährige Laura Künzler (ganz rechts), langjährige Kapitänin, steht ihrer Heimat bis auf weiteres nicht zur Verfügung. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Headcoach Lauren Bertolacci rief am Montag in Schönenwerd die Nationalauswahl erstmals in der Saison 2024/25 zusammen und läutete mit einem 12-tägigen Zusammenzug den langen Weg zur Ausscheidungskampagne für die Volleyball-EM 2026 in der Türkei ein.

Ab 9. Juli folgt eine 2. Vorbereitungs-Etappe für die ersten EM-Qualispiele. Diese sind für den 18. August in Finnland und für den 24. August zuhause gegen Deutschland angesetzt. Kurz davor gibt es Tests gegen Griechenland sowie Spanien.

Leistungsträgerinnen müssen passen

Die zuletzt verletzt gewesenen Sarina Wieland und Chiara Ammirati kehren ins Kader zurück. Nach 9 Jahren Pause im Nationalteam feiert Laura Koutsogiannakis ihr Comeback.

Das aktuell 16-köpfige Kader Box aufklappen Box zuklappen Pass: Ella Ammeter*, Oriane Hämmerli, Méline Pierret Mitte: Alix De Micheli, Magdalena Kneubühler, Samira Sulser Angriff: Chiara Ammirati, Tabea Eichler, Laura Koutsogiannakis, Julie Lengweiler, Sindi Mico, Maja Storck, Sarina Wieland Libera: Caroline Delley*, Fabiana Mottis, Livia Saladin



* erstmals aufgeboten Das Kader wird noch ergänzt mit mindestens 2 Talenten aus den «Next Gen Trainings», die sich für höhere Aufgaben empfehlen können.

Dafür kann ein Trio dem Aufgebot nicht nachkommen:

Captain Laura Künzler bereitet ihre 1. Klub-Saison in Italien vor und steht vor ihrer eigenen Hochzeit. Deshalb nimmt sie bis auf weiteres ein Nati-Timeout.

bereitet ihre 1. Klub-Saison in Italien vor und steht vor ihrer eigenen Hochzeit. Deshalb nimmt sie bis auf weiteres ein Nati-Timeout. Madlaina Matter legt nach Abschluss ihres Medizinstudiums diesen Sommer eine Pause ein.

legt nach Abschluss ihres Medizinstudiums diesen Sommer eine Pause ein. Chiara Petitat fällt infolge Knieschmerzen aus.