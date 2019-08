Die Schweizerinnen zeigen gegen die favorisierten Russinnen eine starke Leistung, verlieren aber in 3 Sätzen.

3. Gruppenspiel an der EM

Die Schweizer Nationalmannschaft hatte sich als krasser Aussenseiter gegen den Rekord-Weltmeister und -Europameister lange gut und teuer verkauft. Am Ende musste sich die Schweiz aber in drei Sätzen mit 26:28, 19:25, 9:25 geschlagen geben.

Starker Beginn

In einem ausgeglichenen 1. Satz hielt die Mannschaft von Nationaltrainer Timo Lippuner gut mit und lag zwischenzeitlich gar in Front. Russland schien regelrecht von der Spielweise der Schweizerinnen überrascht worden zu sein. Die Nati erspielte sich in Durchgang 1 beim Stand von 25:24 einen Satzball, konnte diesen aber nicht nutzen.

Gruppe D – Tabelle Team Spiele/Siege/Niederlagen Punkte 1. Russland 2/2/0 6

2.. Slowakei 2/2/0 6 3. Deutschland 2/2/0 6 4. Spanien 3/1/2 3

5. Weissrussland 2/0/2 0 6. Schweiz 3/0/3 0

Die Russinnen dagegen wussten ihre Chance zu nutzen und holten sich den 1. Durchgang. Auch im 2. Satz hielt die Schweiz gut mit und lag lange in Front. Der Favorit liess sich aber nicht aus der Ruhe bringen und konnte die entscheidenden Punkte gewinnen. Auch der 2. Satz ging an Russland.

Russland wird Favoritenrolle gerecht

Die Mannschaft von Lippuner konnte dem russischen Spiel im 3. Satz nicht mehr viel entgegensetzen. Die Schweiz versuchte sich zwar noch einmal ins Spiel zu kämpfen, musste sich aber trotz aufopferungsvollen Kampfes geschlagen geben. Ein Paradebeispiel dafür war der Punkt zum 18:6 (siehe Video unten).

Die Chancen schwinden

Um in die K.o.-Phase einzuziehen, müssten die Schweizerinnen in der Sechsergruppe den 4. Rang erreichen. Dafür müsste die Nati mindestens eines der verbleibenden Spiele gewinnen, je nach Resultaten in den anderen Partien gar zwei Spiele. Für die Schweiz dürfte es somit ziemlich schwierig werden, die Gruppenphase zu überstehen.

