In der Qualifikation zur EM stehen die Schweizerinnen mit einem Sieg aus 3 Partien da – das Team muss nun liefern.

Rückschlag: Schweiz unterliegt Bosnien-Herzegowina in 4 Sätzen

3. Spiel in der EM-Quali

Auf dem Weg zur EM 2023 in Deutschland, Belgien, Estland und Italien hat die Schweizer Volleyball-Nati der Frauen eine weitere Niederlage einstecken müssen: Im ersten von zwei wegweisenden Spielen gegen Bosnien-Herzegowina verlor das Team auswärts 1:3 nach Sätzen.

Nach 0:2-Satzrückstand (19:25, 20:25) und abgewehrten ersten drei Matchbällen im dritten Abschnitt keimte bei den Schweizerinnen nochmals Hoffnung auf. Dem 28:26 im dritten Satz folgte aber umgehend die Ernüchterung. Bosnien-Herzegowina machte mit einem 25:23 den Sieg perfekt.

Chance zur Revanche

In der Gruppe mit der Schweiz hat sich Griechenland bisher wie erwartet als stärkstes Team erwiesen. Gegen Norwegen, den wohl schwächsten Gegner in dieser Kampagne, waren die Schweizerinnen am vergangenen Mittwoch zu einem diskussionslosen 3:0-Heimsieg gekommen.

Nach der Niederlage in Sarajevo benötigt die Schweiz im zweiten Duell mit Bosnien-Herzegowina am kommenden Samstag in Schönenwerd unbedingt einen Sieg, um sich die Chance auf die EM-Teilnahme zu wahren.