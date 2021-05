Grosser Erfolg auf dem Weg zu einer möglichen Teilnahme an der Europameisterschaft: Die Schweizer Volleyballer gewinnen das Gruppenspiel gegen Rumänien in 4 Sätzen mit 21:25, 25:18, 25:19 und 25:20 und feiern den 2. Sieg im 3. Spiel.

Nachdem die Schweiz den 1. Satz am Qualifikations-Turnier in Nitra (Slowakei) noch den Rumänen hatte überlassen müssen, drehte die Mannschaft von Trainer Mario Motta in der Folge auf. Insbesondere am Netz konnten die Schweizer für den Unterschied sorgen. Über die gesamte Spieldauer blockten die Schweizer 18 Bälle – bei Rumänien waren es nur deren 8 Blocks.

Als Aussenseiter in die Partie gegangen

Die Schweiz ging als Nummer 30 der Länderrangliste als Aussenseiter in das Duell gegen Rumänien (22). Doch der Gegner der Schweizer konnte seiner Favoritenrolle nur selten gerecht werden. Für die Südosteuropäer ist es die 2. Niederlage in der Qualifikation.

Der Sieg gegen den direkten Konkurrenten Rumänien könnte für die Schweiz am Ende entscheidend sein. Neben den 7 Gruppensiegern kommen die 5 besten Zweitplatzierten weiter. In der Gruppe E dürfte es auf ein Duell zwischen der Schweiz und Rumänien um den 2. Platz hinter den souveränen Slowaken hinauslaufen.

So geht es weiter

Die 2. Tranche der 6 Gruppenspiele findet vom 14. bis 16. Mai in Rumänien statt, wo die Rückspiele gegen die Gegner der Gruppe E auf dem Programm stehen.