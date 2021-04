Zum Schluss machte Chênois den Sieg (25:23, 25:23, 21:25, 23:25, 15:13) beim ersten Spiel der Playoff-Finalserie doch noch perfekt. In Amriswil musste es der Entscheidungssatz richten. Mit 15:13 gewann der leichte Aussenseiter den 5. Durchgang und legte damit im Duell um den Titel vor.

2:0-Vorsprung vergeigt – trotzdem gewonnen

Dass es derart knapp wurde, war aus Sicht der Genfer unnötig, hatten sie doch bereits die ersten beiden Durchgänge gewonnen. Doch so eindeutig die Sache nach Sätzen aussah, war sie nicht. Die Genfer zogen jeweils kurze Phasen ein, in denen sie den Unterschied machten. So beispielsweise im 2. Satz, als sie beim Stand von 8:8 vier Punkte in Serie gewannen und danach die Führung nicht mehr hergaben.

Doch Amriswil steckte nicht auf. Die Ostschweizer setzten sich im umkämpften 3. Satz dank einer starken Leistung zum Satzende hin mit 25:21 durch. Selbes Bild im 4. Durchgang: Bis zum 18:18 konnte kein Team den Unterschied machen, dann folgten 3 Punkte in Folge von Amriswil. 25:23 gewann das Heimteam, das damit den Entscheidungssatz erzwang. Zum Sieg reichte es trotz starkem Comeback letztlich nicht.

Alle Spiele live

Am Donnerstag findet das 2. Spiel der Finalserie in Genf statt. SRF überträgt das Aufeinandertreffen live ab 18:25 Uhr auf SRF info. Auch alle weiteren Spiele der Finalserie werden live übertragen.