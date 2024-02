Laura Künzler hat in der türkischen Liga eine neue Herausforderung gesucht. Wie kommt die Nati-Spielerin zurecht?

Seit 7 Jahren ist Laura Künzler im Ausland tätig. Nach Stationen in Deutschland und Frankreich nahm die Aussenangreiferin des Nationalteams letzten Sommer eine besondere Herausforderung an: Die Aargauerin wechselte zu Nilüfer Belediyespor in die hochkarätige türkische Liga.

Der Spiel-Rhythmus war besonders im Herbst hoch: In 3 Wettbewerben vertreten, hatte das Team aus der Grossstadt Bursa südlich von Istanbul ständig «englische Wochen». Heimatbesuche sind deshalb kaum möglich.

Nicht einfach ist auch die Kommunikation mit den Mitspielerinnen. Offizielle Trainingssprache ist zwar Englisch, untereinander sprechen die türkischen Spielerinnen aber natürlich in der Muttersprache. «Besonders zu Beginn war es ungewohnt, überhaupt nicht zu verstehen, worum es geht», gibt Künzler zu.

Im Audio-Beitrag oben hören Sie zudem: