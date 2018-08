Den Schweizerinnen gelang vor Heimpublikum in Schönenwerd ein überzeugender Auftritt. Gegen das noch punktelose Albanien liess die Auswahl von Nationaltrainer Timo Lippuner nur sehr wenig zu und fuhr mit 25:19, 25:23 und 25:14 den budgetierten Sieg ein.

Somit steht das Team in der Gruppe B der EM-Qualifikation bei Halbzeit auf dem 2. Rang hinter Kroatien und vor Österreich. Die Chancen auf eine erstmalige EM-Teilnahme aus eigener Kraft sind absolut intakt.

Die Top 2 pro Pool qualifizieren sich für die Endrunde 2019, die dezentral in Polen, Tschechien, Ungarn und in der Türkei ausgetragen wird. Schon am 26. August ist die Schweiz beim Rückspiel in Tirana wieder gefordert, ehe eine Pause bis Anfang nächstes Jahr folgt.

Nur kurzzeitig den Faden verloren

Gegen Albanien legten die Gastgeberinnen mit dem Gewinn des Satzes vor – und gerieten dann etwas aus dem Tritt:

Ein Zwischentief brachte die Auswärtigen zu Beginn des 2. Durchgangs besser ins Spiel. Die Schweiz lag 4:8 und 8:11 zurück. Ab dem Ausgleich zum 11:11 hatte sie aber die Kontrolle über die Partie zurückgewonnen.

Der letzte Schritt zur 2:0-Satzführung war ein harziger. So waren 5 Satzbälle dafür nötig.

Fortan war der Widerstand der Aussenseiterinnen gebrochen, und die Schweiz konnte den Match locker nach Hause spielen. Ein Ass zum 25:14-besiegelte das Erfolgserlebnis.

