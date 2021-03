Aesch-Pfeffingen musste sich wegen einem Corona-Fall in Quarantäne begeben. Damit sind die NLA-Playoffs für die Volleyballerinen gelaufen.

Aus in Volleyball-Playoffs

Legende: Bitter Qualifikationssieger Aesch-Pfeffingen kann nicht um den Titel kämpfen. Freshfocus

Aesch-Pfeffingen hat sich in den NLA-Playoffs der Volleyballerinnen vorzeitig aus dem Titelrennen verabschiedet. Nachdem beim Qualifikationssieger am Dienstag ein Corona-Fall bekannt geworden war, musste sich das ganze Team in Quarantäne begeben.

Quali-Sieger scheitert wegen 2 Punkten

Gemäss den von Swiss Volley ausgearbeiteten Playoff-Weisungen wird bei Quarantäne-Fällen nach dem 16. März die Halbfinal-Serie abgebrochen und die ausgetragenen Spiele gewertet. Nach je einem 3:0-Heimsieg steht es in der Best-of-5-Serie 1:1 unentschieden. Düdingen weist jedoch das leicht bessere Punkteverhältnis (133:131) auf und steht deshalb als erster Finalist fest.

Ebenfalls auf gutem Weg befindet sich Kanti Schaffhausen. Nach dem 3:1-Sieg am Mittwoch bei Neuchâtel UC können die Nordostschweizerinnen den Finaleinzug am Sonntag im vierten Spiel sicherstellen.