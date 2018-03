Am Samstag werden in Freiburg die Volleyball-Cupfinals ausgetragen. Das Männer-Duell scheint offen, bei den Frauen gibt es einen klaren Favoriten.

Bei den Männern gehört die Paarung Amriswil - Näfels zu den Klassikern im Schweizer Volleyball. Die Glarner schnitten bislang erfolgreicher ab: Sie konnten je 9 Cupsiege und Meistertitel feiern. Die Thurgauer erst je 4 - die beiden jüngsten allerdings 2017 mit Final-Erfolgen gegen den Erzrivalen.

Am Samstag in Freiburg steht nun ein weiteres Duell an. In der aktuellen Saison steht es im Direktvergleich 3:1 für Amriswil.

Neuchâtel braucht Wunder

Seit Volero in die NLA aufgestiegen ist, haben die Zürcherinnen in 12 von 13 Saisons das Double gewonnen. Einzig in der «Umbruch-Saison» 2008/09 blieb der Liga-Dominator ohne Titel. Der Cupfinal wurde gar verpasst.

Mit dem 13. Triumph im 13. Cup-Final hätte das Team aus Zürich die 1. Hälfte zum neuerlichen Double in der Tasche. Und es spricht wenig dafür, dass Gegner Neuchâtel UC Volero in die Suppe spucken könnte.

Die Neuenburgerinnen haben sich schon in den Viertelfinals aus der Meisterschaft verabschiedet. Zudem haben sie alle ihre 3 Cupfinals gegen Volero jeweils verloren.