Legende: Amriswiler Jubeltraube – auch bald eine meisterliche? Ein Sieg fehlt den jubelnden Amriswil-Spielern noch zum Titel. SRF

Amriswil gewinnt Spiel 2 der Volleyball-Finalserie mit 25:23, 25:19 25:17 in Schönenwerd.

Damit fehlt den Thurgauern noch 1 Sieg zum Meistertitel. Die erste Chance bietet sich Amriswil am kommenden Mittwoch im nächsten Heimspiel.

In den letzten beiden Saisons krönte sich jeweils Volley Schönenwerd zum Schweizer Meister. Damit es zum Titel-Hattrick der Solothurner kommt, bräuchte es aber noch ein mittleres Volleyball-Wunder. Denn Final-Gegner Amriswil scheint heuer eine Nummer zu gross zu sein und steht auch nach dem Auswärtssieg in Schönenwerd, dem 2. Spiel dieser Finalserie, noch ohne Satzverlust da.

Schönenwerd ohne einen Satzball

Der erste Satz war ein offenes Hin und Her gewesen. Amriswil, beflügelt vom 3:0 aus Spiel 1 zu Hause, liess sich vom ersten vergebenen Matchball nicht beirren und verwertete den zweiten. Mit 25:23 ging der erste Umgang damit an die Gäste. Näher an einen Satzgewinn sollten die Thurgauer Schönenwerd nicht mehr kommen lassen.

Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen, sich schon früh ein Polster von einigen Punkten zu erspielen. Näher als auf 3 Punkte kam Schönenwerd nach dem 4:6 nicht mehr heran. Gegen Ende des Satzes zog Amriswil davon, von sieben Satzbällen verwerteten die Thurgauer den dritten zum 25:19.

Zu Hause zum Meistertitel?

Die Gastgeber konnten sich nochmals fangen und den Start in den 3. Durchgang ausgeglichen gestalten. Ab dem 5:5 punktete Amriswil aber 7 Mal in Serie, der Glaube an eine Wende in diesem Spiel war damit verflogen. Sinnbildlich dafür waren die letzten drei Punkte vom 22:17 zum 25:17 für Amriswil, bei denen die Gäste kaum etwas für die Punktgewinne tun mussten.

Am nächsten Mittwoch hat Amriswil die Gelegenheit, den Titel zu Hause klarzumachen. Spiel 3 beginnt um 19:00 Uhr und wird auf SRF zwei gezeigt.

Volleyball NLA Männer