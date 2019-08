Legende: Das Kader steht Timo Lippuner und sein Nationalteam. Keystone/Archiv

Als letzte Spielerin fiel Chiara Petitat aus dem Aufgebot der Schweizerinnen. Bitter für die 19-jährige Spielerin von Neuchâtel Université: Sie verletzte sich am Mittwoch im Training. Damit steht das Kader von Nationaltrainer Timo Lippuner fest.

Auftakt ab kommendem Freitag

Die Schweizerinnen bestreiten am Sonntag in Neuenburg als Teil der Vorbereitung noch ein Länderspiel gegen Portugal, bevor sie nächste Woche nach Bratislava reisen. In der slowakischen Hauptstadt stehen ab Freitag 5 Vorrundenspiele an.

Dabei trifft die Equipe von Trainer Lippuner auf Deutschland, Co-Gastgeber Slowakei, Rekordweltmeister Russland, Spanien und Weissrussland.

Die Frauen-EM, deren Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Teams aufgestockt wurde, wird erstmals dezentral in vier Ländern ausgetragen. Gespielt wird neben der Slowakei in Polen, Ungarn und der Türkei.