EM-Quali via Hintertür möglich

Die Schweizer Volleyballerinnen beschliessen die EM-Ausscheidung mit einem Prestigesieg.

Sie geben trotz schwieriger Ausgangslage nie auf und bezwingen vor Heimkulisse das besser dotierte Greichenland 3:1.

Obschon in der Endabrechnung nur Platz 3 herausschaut, ist eine EM-Teilnahme möglich – falls nämlich Russland aufgrund der politischen Situation ausgeschlossen werden sollte.

Das Schweizer Nationalteam sorgte in seinem Pool F für den gewünschten positiven Abschluss der Qualifikations-Kampagne zur EM-Endrunde im kommenden Jahr. Die Auswahl von Headcoach Lauren Bertolacci bezwang in Schönenwerd die Griechinnen im Vergleich zwischen Europas Nummer 29 und 16 mit 3:1.

Legende: Zusammenstehen und siegen Die Schweizerinnen beschliessen ihr Quali-Pensum mit einem 3:1-Erfolg vor Heimpublikum. SRF

Vor allem im 1. Durchgang knieten sich die Gastgeberinnen rein und behielten mit 31:29 das bessere Ende für sich. Die Partie ging ähnlich ausgeglichen weiter – allerdings schaffte nun der Widersacher mit 25:23 den Ausgleich. Fortan konnten die Schweizerinnen eine Schippe drauflegen und beim 25:16 sowie 25:15 dann doch eine klare Entscheidung herbeiführen.

Die Schweizer Stimmen zum Spiel

Schliessen 03:07 Video Laura Künzler: «Das war sehr viel Grösse unsererseits» Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden. 02:05 Video Olivia Wassner: «Ich freute mich über die Chance, die sich mir bot» Aus Sport-Clip vom 11.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Nun hängt das Schicksal von der Verbandspolitik ab

Was dieser abschliessende Erfolg gegen die bereits qualifiziert gewesenen Zweitklassierten im Kampf um die Vergabe der EM-Tickets letztlich wert sein wird, muss sich erst noch weisen. Klar ist, dass nicht mehr auf den Zug aufgesprungen werden konnte, der auf direktem Weg an die parallel in 4 Ländern ausgetragene Kontinentalmeisterschaft führen wird. Dafür wäre eine Top-2-Klassierung erforderlich gewesen.

Die von Diagonalangreiferin Maja Storck angeführte Equipe erhielt sich aber die Chance aufrecht, das Endrunden-Turnier via Hintertüre noch zu erreichen. Sollte nämlich wie angenommen Russland aufgrund der Ukraine-Invasion von der EM ausgeschlossen werden, würde der beste Dritte aller 6 Gruppen zum Handkuss kommen. Und genau auf dieser Nachrückposition liegen die Schweizerinnen.