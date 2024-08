Legende: Geschafft Die Schweizer jubeln nach dem Matchball. SRF

Die Schweizer Volleyballer besiegen Spanien in Schönenwerd 3:2 (25:16, 25:23, 19:25, 22:25, 15:9).

Das Team von Coach Juan Manuel Serramalera beweist nach dem 2:2-Satzausgleich Moral.

Nach zwei Spielen in der EM-Qualifikation steht die Schweiz bei zwei Siegen und vier Punkten.

Dem Schweizer Volleyball-Nationalteam der Männer hat in der Qualifikation für die EM 2026 im zweiten Spiel den zweiten Erfolg gefeiert. In Schönenwerd resultierte gegen Spanien wie eine Woche zuvor in Schweden ein Sieg in fünf Sätzen (25:16, 25:23, 19:25, 22:25, 15:9).

Die Schweiz musste nach einem Zweisatz-Vorsprung und einer etwas schwächeren Phase nochmals um den Sieg zittern. Die Spanier erzwangen einen entscheidenden Umgang. In diesem überzeugten die Schweizer in der Schlussphase nicht zuletzt mit dem Service. Insbesondere Mischa von Burg, der bei Volley Schönenwerd spielt, legte eine starke Serie hin.

Die Mannschaft des argentinischen Trainers Juan Manuel Serramalera ist auf gutem Weg Richtung Endrunden-Teilnahme. Die Sieger der sieben Dreiergruppen haben die Qualifikation auf sicher, als Gruppenzweiter schaffen es fünf weitere Mannschaften an das Turnier. Mit der EM-Qualifikation geht es erst im kommenden Sommer weiter, daheim gegen Schweden und auswärts gegen Spanien.