Die Schweizer Volleyball-Nationalteams starten am Wochenende in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2026.

Legende: Gastieren zum Auftakt der EM-Quali in Jönköping Die Schweizer Volleyballer. imago images/Beautiful Sports/Olaf Rellisch

Für die Schweizer Volleyballer beginnt am Samstag die Mission EM 2026. Das Team des neuen Headcoaches Juan Manuel Serramalera tritt zum Auftakt der Qualifikation auswärts in Schweden an. 8 Tage später steht in Schönenwerd das Heimspiel gegen Spanien an.

Weil die Qualifikationsspiele auf zwei Tranchen verteilt sind, kommt es danach zu einer längeren Pause. Die Rückspiele finden erst im August 2025 statt.

Gute Bilanz in der Vorbereitung

Gleiches gilt für die Schweizer Volleyballerinnen. Nach dem Auftakt in Finnland am Sonntag steht am 24. August das Heimspiel gegen Deutschland an, ehe es in Sachen EM-Qualifikation erst ein Jahr später weitergeht. Für die Endrunde qualifiziert sich jeweils der Gruppenerste sowie die fünf besten Gruppenzweiten.

In der Vorbereitung haben sich sowohl die Schweizer wie auch Schweizerinnen gut verkauft. Während die Frauen in Schönenwerd zwei von drei Spielen gegen die Spanierinnen gewinnen konnten, kehrten auch die Männer mit 2 Siegen aus 3 Spielen im Gepäck aus Griechenland zurück.