Die Schweizer Volleyballerinnen sind für die EM 2023 einer starken Sechsergruppe zugeteilt worden. Sie spielen im Pool B gegen Titelverteidiger Italien, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Dies ergab die Auslosung in Neapel. Das Turnier findet vom 15. August bis 3. September in Belgien, Deutschland, Italien und Estland statt.

Legende: Werden unter anderem den Titelverteidigerinnen gegenüberstehen Die Schweizer Volleyballerinnen. imago images/Pixsell/Luka Stanzl

Die Schweizer Frauen sind für das ausgeschlossene Russland in die Endrunde nachgerutscht. Um in die K.o.-Phase einzuziehen, muss die Schweiz die Gruppe mindestens auf Platz 4 abschliessen. Bei ihren Teilnahmen 2017 und 2019 waren sie jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden.

Auch Männer gegen Italien

Die EM der Männer wird vom 28. August bis 16. September in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel gespielt. Die Schweizer Männer, die sich erstmals sportlich für eine Endrunde qualifiziert haben, treten wie die Frauen in jener Gruppe an, die in Italien gastiert. Weltmeister und Europameister Italien, Serbien, Deutschland, Belgien und Estland heissen dort die Gegner.