Im Vergleich zur deutlichen 0:3-Niederlage am Sonntag in Neuenburg konnte Düdingen im 2. Spiel der Best-of-5-Final-Serie zu Beginn besser mithalten. Im 1. Satz agierte das Heimteam lange auf Augenhöhe und musste sich «nur» mit 22:25 geschlagen geben. Im 2. Durchgang gingen die Freiburgerinnen gar mit 9:6 in Führung, von da an steigerten sich die Gäste aber markant und liessen gar nichts mehr anbrennen.

Am Ende lautete das Verdikt 25:22, 25:17, 25:16 zugunsten der haushohen Favoritinnen. So fehlt den diesjährigen Finalistinnen des CEV-Cups noch ein Sieg zum 5. Meistertitel in Folge. Am Mittwoch hat NUC die Chance, vor eigenem Anhang gleich den 1. Matchball zu nutzen (ab 19:20 Uhr live bei SRF).