Legende: Wiedersehen im Playoff-Final Schönenwerd und Amriswil machen den Meister wie schon im Vorjahr unter sich aus. Keystone/Manuel Geisser

Am vergangenen Samstag wurde in den Cupfinals der erste der beiden nationalen Titeln in der Schweizer Volleyball-Elite vergeben. Bei den Männern triumphierte Volley Amriswil, bei den Frauen Neuchâtel UC. Sowohl die Ostschweizer als auch die Westschweizerinnen peilen nun das Double an.

00:35 Video Archiv: NUC lässt Lugano im Cupfinal keine Chance Aus Sport-Clip vom 06.04.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Cupfinal-Reprise bei den Männern

Damit das gelingt, muss sich Amriswil im am Samstag beginnenden Playoff-Final gegen Schönenwerd durchsetzen. Die Hauptprobe ist den Thurgauern geglückt, im Cupfinal behielt Amriswil gegen die Solothurner mit 3:1 Sätzen die Oberhand. Zum Meisterschaftsgewinn braucht es aber nicht nur einen, sondern drei Siege, der Playoff-Final wird im Best-of-5-Modus ausgespielt.

Bereits vor einem Jahr standen sich Schönenwerd und Amriswil im finalen Duell um den Meistertitel gegenüber. Damals kam es zur «Finalissima», in der sich Schönenwerd durchsetzte und sich erstmals überhaupt zum Schweizer Meister krönte.

02:14 Video Archiv: Schönenwerd feiert 2023 seine Meistertitel-Premiere Aus Sport-Clip vom 23.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

NUC peilt 5. Titel in Serie an

Während die Ausgangslage im Männer-Final relativ offen scheint, steigt NUC bei den Frauen als klarer Favorit in das Duell mit Düdingen. Die Neuenburgerinnen, welche die Qualifikation dominierten und mit dem Final-Einzug am CEV Cup auch auf der internationalen Bühne für Schlagzeilen sorgten, wollen den 5. Meistertitel de suite.

Wie bei den Männern kommt es im Playoff-Final zur identischen Affiche wie im Vorjahr. 2023 liess das übermächtig scheinende NUC seinen Herausforderinnen aus Freiburg keine Chance und gewann die Serie diskussionslos mit 3:0.