Neuchâtel UC gewinnt auch das zweite Spiel gegen Volley Düdingen. Die Westschweizerinnen führen in der Serie mit 2:0.

Sieg in Spiel 2: Neuchâtel smasht sich zum Break

Auswärts bei Volley Düdingen setzten sich die Neuenburgerinnen mit 33:31, 25:21, 21:25 und 25:20 durch. Lange konnten die Freiburgerinnen mit NUC mithalten, vor allem der erste Satz war hart umkämpft – mit dem schlechteren Ende für Düdingen.

Ungenauigkeiten im letzten Satz

Im letzten Durchgang der Partie schlichen sich dann einige Fehler bei Düdingen ein. Die Gäste liessen sich nicht zwei Mal bitten und spielten die Partie souverän zu Ende. Samira Sulser sicherte mit ihrem Block den Sieg für die Neuenburgerinnen.

So geht es weiter

Neuchâtel ist nur noch einen Sieg vom vierten Titel in Serie entfernt: Bereits am Mittwoch treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Das dritte Spiel der Finalserie findet dann in Neuenburg statt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie Spiel 3 der Playoff-Final-Serie der Frauen am Mittwoch um 19:30 live bei uns im Stream.