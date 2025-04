Volley Amriswil krönt sich zum 6. Mal zum Schweizer Meister.

Die Thurgauer gewinnen das 3. Finalspiel gegen Volley Schönenwerd mit 3:2 (25:22, 25:17, 28:30, 22:25, 15:11).

Damit ist das Double aus Cupsieg und Meistertitel perfekt.

Volley Amriswil ist zurück auf dem Schweizer Volleyball-Thron. Nachdem man in den vergangenen zwei Jahren Schönenwerd den Vortritt hatte lassen müssen, entschieden die Thurgauer die Finalserie diesmal glatt mit 3:0 für sich.

Anders als in den Spielen 1 und 2 bot Schönenwerd dem Qualifikationssieger in Spiel 3 noch einmal so richtig Paroli – allerdings erst nach 0:2-Satzrückstand. Amriswil entschied die Partie erst im Entscheidungssatz für sich und machte in der heimischen Sporthalle Tellenfeld den 6. Meistertitel der Klubgeschichte perfekt.

Keine guten Erinnerungen an Schönenwerd

Das Team von Juan Manuel Serramalera überwand mit dem Finalsieg sein «Schönenwerd-Trauma». In den letzten zwei Jahren war Amriswil mit seinem argentinischen Trainer jeweils im Playoff-Final an den Solothurnern gescheitert – beide Male mit 2:3. Vor zwei Jahren führte Volley Amriswil in der Finalserie 2:0 und lag im 3. Spiel mit 2:0 Sätzen vorne, ehe Schönenwerd eine nicht mehr für möglich gehaltene Wende einleitete, die für die Solothurner im ersten Meistertitel der Klubgeschichte gipfelte.

Ein solches Wunder blieb diesmal aus, auch wenn Amriswil beim Stand von 2:0 Sätzen im 3. Spiel auch in diesem Jahr etwas ins Zittern geriet. So fand auch die beeindruckende Karriere von Passeur Reto Giger keinen krönenden Abschluss. Der langjährige Captain der Schweizer Nationalmannschaft und Sympathieträger von Volley Schönenwerd tritt im Alter von 33 Jahren zurück.

Für Volley Amriswil hat es also endlich wieder mit dem Gewinn der Meisterschaft geklappt. Die Verpflichtung von Iliya Goldrin aus der deutschen Bundesliga erwies sich für die Ostschweizer dabei als Glücksgriff. Der israelische Aussenangreifer war Topskorer seines Teams und wurde verdient zum wertvollsten Spieler (MVP) dieser NLA-Saison ausgezeichnet. Erst kürzlich hat Goldrin seinen Vertrag mit dem neuen Schweizer Meister um zwei Jahre verlängert.

