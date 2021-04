Düdingen gewinnt das 1. Duell im Playoff-Final gegen Neuchâtel UC auswärts mit 3:1 und geht in der Best-of-5-Serie in Führung.

Die Volleyballerinnen von Düdingen haben zum Auftakt des Playoff-Finals sogleich das Break realisiert. Die Freiburgerinnen setzten sich auswärts gegen Neuchâtel UC, das die Qualifikation hinter Aesch-Pfeffingen auf Rang 2 beendet hatte, mit 3:1 (28:26, 20:25, 25:19, 25:20) durch.

Schwächephase kostet Düdingen den 2. Satz

Die Gäste hätten sogar ohne Satzverlust gewinnen können, kamen die Neuenburgerinnen doch im 2. Durchgang erst wieder ins Spiel, als sie mit 6 Punkten in Serie einen 16:19-Rückstand in eine 22:19-Führung verwandelten.

Legende: Auftakt-Erfolg Düdingen geht im Playoff-Final gegen NUC in Führung. SRF

NUC schafft die Wende nicht

Die Favoritinnen konnten diese gute Phase aber nicht auch zur Wende im Spiel nutzen. Im Gegenteil: Das von der 26-jährigen Dänin Line Kjelstrup, der überragenden Akteurin der Partie, angetriebene Düdingen blieb weiterhin tonangebend. Den 3. Durchgang dominierten die Gäste sogar klar, und im 4. Satz gelang ihnen die entscheidende Wende vom 16:17 zum 19:17.

Spiel 2 am Freitagabend

Während Düdingen zum ersten Mal in der gut 50-jährigen Klubgeschichte um den Titel spielt, peilen die Neuenburgerinnen nach dem Doublegewinn 2019 den 2. Schweizer Meistertitel an.

Spiel 2 in der Best-of-5-Serie findet am Freitagabend in Düdingen statt. SRF überträgt die Partie ab 20 Uhr live.