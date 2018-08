Volleyball ist in der Schweiz ein beliebter Sport. Bei den Frauen gibt es etwa 22'000 lizenzierte Spielerinnen. Trotzdem liegt die Nationalmannschaft nur auf Platz 45 der Weltrangliste. In der Nationalliga A stand in den letzten 14 Jahren 13 Mal Volero Zürich an oberster Stelle – ein Team, in welchem vor allem die Ausländerinnen den Ton angeben.

Erfolgreiche Vorbilder

Warum sind Schweizerinnen im Volleyball nicht erfolgreicher? Ein Grund dafür ist, dass viele Spielerinnen auf Sand wechseln. Beachvolleyball ist finanziell besser dotiert. Ausserdem sind erfolgreiche Spielerinnen wie Anouk Vergé-Dépré oder Joana Heidrich Vorbilder für viele junge Sportlerinnen.

Weitere Gründe, weshalb Hallen-Volley nicht erfolgreicher ist, und welche Massnahmen Swiss Volley zur Stärkung des Sports unternimmt, erfahren Sie im Audio-Beitrag.