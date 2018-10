Serbien schlägt Italien im Volleyball-WM-Final der Frauen mit 3:1 Sätzen.

Das Eidgenössische Turnfest 2025 findet in Lausanne statt.

In umkämpften 5 Sätzen gewann Serbien gegen die Italienerinnen den Volleyball-WM-Final 21:25, 25:14, 23:25, 25:19, 15:12 und feierte in seinem ersten Endspiel gleich den grössten Triumph. Zum ersten Mal standen sich in einem WM-Final zwei europäische Teams gegenüber. Bronze ging an die Chinesinnen dank eines 3:0 im Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande.

Die 33. Abgeordnetenversammlung des Turnverbandes (STV) vergab in Suhr das Eidgenössische Turnfest 2025 nach Lausanne. Lausanne setzte sich in der Wahl mit 108:83 Stimmen gegen Luzern durch. Erstmals seit 2001 standen wieder zwei Bewerber zur Auswahl.