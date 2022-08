Start in EM-Quali geglückt

Die Schweiz besiegt im Rahmen der EM-Quali Bosnien-Herzegowina auswärts mit 23:25, 25:23, 25:18, 25:19.

Nach dem gewonnenen 2. Satz entspannen sich die Schweizer in Sarajevo sichtlich und sind fortan das dominierende Team.

Am Sonntag geht es für die Schweizer mit dem Heimspiel gegen Rumänien weiter.

Am Anfang harzte es im Spiel der Schweizer Volleyballer noch unübersehbar: Rasch geriet die Mannschaft von Trainer Mario Motta mit 4:9 in Rücklage. Zwar vermochten die Gäste das Defizit auf 18:19 zu verkürzen. Doch nachdem in einem langen Ballwechsel der Ausgleich mehrfach verpasst worden war, ging Satz 1 gleichwohl verloren.

Der 2. Umgang verlief bis zum 19:19 ausgeglichen, ehe der Schweiz mit 2 Punkten in Folge die letztlich vorentscheidende Differenz gelang. Dank einem 25:23 war der Satzausgleich Tatsache.

Der Block plötzlich als Waffe

Der Satzgewinn schien die Motta-Equipe, die ohne den verletzten Schlüsselspieler Jovan Djokic auskommen musste, sichtlich zu beflügeln. Fortan dominierte sie die Bosnier klar. Sowohl im 3. wie auch im 4. Umgang konnte sich der Favorit frühzeitig vom Heimteam absetzen. Auch der Block – im Startsatz noch inexistent – funktionierte je länger desto besser. Letztlich resultierte in der Olympiastadt von 1984 ein souveräner Viersatz-Erfolg.

Damit ist der Start in die EM-Kampagne für das Turnier 2023 geglückt. Die Schweiz hat sich noch nie für eine Endrunde qualifizieren können. Um das Ticket für die EM, deren Austragungsort noch offen ist, zu lösen, müssen die Schweizer ihre Vierergruppe gewinnen oder sich unter den besten 5 der 7 Gruppenzweiten klassieren. Die 2. Partie findet am Sonntag um 17:30 Uhr in Schönenwerd gegen Rumänien statt (live zu sehen bei SRF).