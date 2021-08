Die Schweizer Volleyballerinnen unterliegen an der EM in Zadar (CRO) im 3. Gruppenspiel Belarus deutlich mit 0:3.

Die Schweizer Volleyballerinnen haben an der EM im Kampf um die Achtelfinal-Qualifikation einen Rückschlag erlitten. Gegen Belarus kassierten sie im 3. Gruppenspiel in Zadar (CRO) beim 0:3 die 2. Niederlage.

Nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg gegen Ungarn hatten sich die Schweizerinnen auch für ihren 3. Auftritt in der kroatischen Hafenstadt einiges ausgerechnet. Doch gegen die nach 2 Spielen punktelosen Belarussinnen, denen sie in der EM-Qualifikation im Mai bereits zweimal unterlegen waren, zeigte sich die Equipe von Nationaltrainerin Saskia van Hintum über weite Strecken zu fehlerhaft. 23:25, 15:25 und 15:25 lautete das Verdikt aus Schweizer Sicht nach 79 Minuten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Gruppenspiele der Schweizer Volleyballerinnen an der EM im kroatischen Zadar können Sie live auf SRF sehen: 24. August: Schweiz - Slowakei, 19:50 Uhr

26. August: Italien - Schweiz, 19:55 Uhr

Künzlers Impulse fehlen

Vor allem in der Annahme bekundeten die Schweizerinnen grosse Probleme. Im Angriff trat Teamleaderin Maja Storck praktisch als Alleinunterhalterin auf. Der wertvollsten Spielerin der vergangenen Bundesliga-Saison gelangen 17 Punkte. Schmerzlich vermisst wurde in der Offensive Captain Laura Künzler, die – leicht angeschlagen – nur zur Mitte des 2. Durchgangs kurz eingewechselt wurde.

Gross Zeit zum Verschnaufen bleibt den Schweizerinnen nicht. Bereits am Dienstagabend folgt das Schlüsselspiel gegen die Slowakei. Wollen sie den Traum vom Erreichen der K.o.-Phase am Leben erhalten, braucht es gegen den Tabellenletzten unbedingt einen Sieg. Denn zum Abschluss der Vorrunde trifft die Schweiz am Donnerstag auf Gruppenfavorit und Titelkandidat Italien.