Nach der erfolgreichen Premiere mit vier Gastgeber-Nationen vor zwei Jahren greifen die Organisatoren der Volleyball-EM auf das gleiche Konzept zurück. In Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien spielen vom 18. August bis zum 4. September 24 Teams um den EM-Titel.

Gruppen und Modus

In 4 Gruppen mit je 6 Teams wird zuerst eine Vorrunde ausgetragen. Pro Gruppe erreichen die besten Vier die Achtelfinals, ab hier geht es im K.o.-Modus weiter. Ein 3:0- oder 3:1-Sieg bringt 3 Punkte ein (der Verlierer geht leer aus). Bei einem 3:2 erhält der Sieger 2 Punkte, der Verlierer 1.

Gruppen-Übersicht Gruppe A (Belgrad/SRB)



Aserbaidschan

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Frankreich

Russland

Serbien

Gruppe B (Plowdiw/BUL)



Bulgarien

Deutschland

Griechenland

Polen

Spanien

Tschechien

Gruppe C (Zadar/CRO)



Italien

Kroatien

Schweiz

Slowakei

Ungarn

Belarus

Gruppe D (Cluj-Napoca/ROU)



Finnland

Niederlande

Rumänien

Schweden

Türkei

Ukraine







Die Achtel- und Viertelfinals finden in Belgrad und Plowdiw statt, im Showdown um die Medaillen ist die serbische Hauptstadt Belgrad dann alleiniger Gastgeber.

Die Titelverteidigerinnen

Die amtierenden Titelhalterinnen und gleichzeitig Topfavoritinnen kommen aus Serbien. An ihnen führte in den vergangenen Jahren fast kein Weg vorbei. Nach Silber in Rio 2016 holten die Serbinnen sowohl 2017 wie 2019 den EM-Titel. Dazwischen krönte sich das Team um Diagonalangreiferin Tijana Boskovic mit einem Finalsieg gegen Italien erstmals zum Weltmeister. Zuletzt eroberten die Serbinnen an Olympia Bronze.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Gruppenspiele der Schweizer Volleyballerinnen an der EM im kroatischen Zadar können Sie live auf SRF mitverfolgen: 19. August: Kroatien - Schweiz, 16:50 Uhr

21. August: Ungarn - Schweiz, 19:50 Uhr

23. August: Schweiz - Belarus, 20:05 Uhr

24. August: Schweiz Slowakei, 19:50 Uhr

26. August: Italien - Schweiz, 19:55 Uhr

Auf dem Weg in den Halbfinal besiegten die Serbinnen Italien zwar mit 3:0, trotzdem gehören die Italienerinnen genau wie die Türkinnen, die Russinnen oder die Niederländerinnen zum Kreis der erweiterten Favoritinnen auf den EM-Titel.

Die Schweizerinnen

Die Schweizer Volleyballerinnen haben sich zum zweiten Mal in Folge auf sportlichem Weg für die EM-Endrunde qualifiziert. 2019 konnte die Frauen-Nati – damals noch unter Timo Lippuner – im letzten Gruppenspiel gegen Belarus einen historischen Sieg feiern.

Diesmal sind die Ansprüche gestiegen – allerdings wird es eine schwierige Aufgabe, das hochgesteckte Ziel Achtelfinal zu erreichen. Mit Italien (2), Kroatien (9), Belarus (11), Slowakei (15) und Ungarn (17) sind im europäischen Ranking alle Gruppengegner besser klassiert als die Schweiz, die aktuell den 24. Platz einnimmt.

Legende: Überzeugten zuletzt auch an Olympia Die serbischen Volleyballerinnen (hier Mina Popovic und Tijana Boskovic). Keystone

Der Umgang mit Corona

Da das Turnier in vier verschiedenen Ländern ausgetragen wird, gibt es unterschiedliche Ausgangslagen, welche Restriktionen im Zuge von Covid-19 gelten. Am Schauplatz in Zadar, wo die Schweizerinnen engagiert sind, gelten die härtesten Auflagen.

In der kroatischen Stadt an der dalmatinischen Küste sind pro Partie nur 1000 Leute zugelassen. In den Verkauf gelangten keine Tickets, die 6 Teams konnten die Plätze in ihren eigenen Reihen verteilen. An den 3 anderen Spielorten sind Zuschauer zugelassen.