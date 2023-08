Die Schweizer Volleyballer eröffnen das dezentral in 4 Ländern stattfindende EM-Turnier mit einem Nuller.

In Perugia zahlen sie beim 19:25, 16:25, 19:25 gegen die hoch favorisierten Serben Lehrgeld.

Die weiteren 4 Aufgaben in der Gruppenphase dürften kaum einfacher werden.

Das Schweizer Männer-Team muss sich bei der Lancierung seiner erst 2. Teilnahme an einer EM-Endrunde nach 1971 daran festhalten, dass es gegen Serbien einige gute Aktionen zeigen konnte. Das Resultatblatt aber weist ein deutliches Verdikt zu Ungunsten des klaren Aussenseiters aus.

Legende: Pavle Peric findet die Lücke Für die Schweizer hingen in ihrem EM-Startspiel die Trauben deutlich zu hoch. Keystone/EPA/LORIS CERQUIGLINI

Gegen die Nummer 4 auf dem Kontinent lag nichts drin. Stattdessen resultierte im italienischen Perugia die zu erwartende 3-Satz-Niederlage.

So geht es weiter

Die weiteren Gegner in der sehr starken EM-Gruppe A sind Deutschland am Freitag, Estland am Sonntag, Weltmeister, Titelverteidiger sowie Co-Gastgeber Italien am Montag und Belgien am Mittwoch. Sämtliche Partien können Sie live bei SRF mitverfolgen.

Je die Top 4 der 4 Pools werden in die K.o.-Phase einziehen.