Am 28. August beginnt die Volleyball-EM der Männer. Hier gibt’s die wichtigsten Fakten zum Turnier in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel.

Legende: Stehen vor einer Herausforderung Die Schweizer Volleyballer. Keystone/Walter Bieri

Die Austragungsorte und der Modus

Zum 3. Mal in Folge wird die EM der Volleyballer in 4 Ländern ausgetragen. Gespielt wird in den Städten Bologna, Ancona und Perugia (Italien) sowie Warna (Bulgarien), Skopje (Nordmazedonien) und Tel Aviv (Israel). 24 Teams sind auf 4 Sechsergruppen aufgeteilt, die ersten 4 erreichen jeweils die Achtelfinals.

Die Favoriten

Titelverteidiger Italien mit der wohl besten Liga der Welt im Rücken gehört natürlich erneut zu den Top-Favoriten. Auch die Weltnummer 1 Polen, zuletzt zweimal mit EM-Bronze ausgezeichnet, sowie der doppelte Vize-Europameister Slowenien (2019/2021) muss man auf der Rechnung haben.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Folgend der Schweizer Spielplan. Alle Spiele sind live auf SRF zwei oder SRF info zu sehen. 30. August: Schweiz – Serbien (20:50 Uhr)

– Serbien (20:50 Uhr) 1. September: Deutschland – Schweiz (17:50 Uhr)

(17:50 Uhr) 3. September: Estland – Schweiz (17:50 Uhr)

(17:50 Uhr) 4. September: Italien – Schweiz (21:05 Uhr)

(21:05 Uhr) 6. September: Schweiz – Belgien (17:50 Uhr)

Die Schweizer Gegner

Als klarer Gruppenkopf wird Italien ausser Reichweite der Schweiz bleiben. Auf dem Papier dürfte die Gruppenphase generell eine riesige Herausforderung werden: Einzig Estland (Weltnummer 39) ist hinter der Schweiz (Nr. 36) klassiert. Belgien (23), Deutschland (15) und speziell auch Serbien (9) werden harte Knacknüsse für das Team von Trainer Mario Motta.

02:30 Video Archiv: Schweizer lösen gegen Bosnien-Herzegowina das EM-Ticket Aus Sport-Clip vom 21.08.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden.