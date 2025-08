Per E-Mail teilen

Legende: Chancenlos Méline Pierret beim Block. IMAGO / Jan Huebner

Die Schweizer Volleyballerinnen verlieren in der EM-Qualifikation gegen Deutschland klar mit 0:3 Sätzen.

In Wiesbaden unterliegt das Team von Lauren Bertolacci mit 10:25, 17:25, 17:25.

Zum Abschluss der EM-Qualifikation steht die Schweiz am Sonntag gegen Finnland unter Zugzwang.

Vor vier Tagen hatte Deutschland in der Gruppe A der EM-Qualifikation mit einem B-Team überraschend gegen Finnland verloren. Im Duell mit der Schweiz setzte der Top-Favorit wieder auf bewährte Kräfte – und stellte die Schweiz damit vor eine kaum lösbare Aufgabe.

Der erste Punkt der Partie ging zwar an die Gäste, danach übernahm aber Deutschland das Spieldiktat. Beim Stand von 2:9 im ersten Satz sah sich Trainerin Lauren Bertolacci zum ersten Timeout gezwungen. Die grosse Wende blieb aus. Die Deutschen punkteten mit dem Service, am Netz und per Block und entschieden den Startsatz klar mit 25:10 für sich.

Gegen Finnland braucht's Punkte

In der Folge vermochten die Schweizerinnen besser mit den Deutschen mitzuhalten. Von einem Satzgewinn war das Team von Bertolacci aber auch im zweiten Durchgang weit entfernt. Im dritten Satz agierte die Nati lange auf Augenhöhe mit den Gastgeberinnen. Bis zum 13:13 war das Skore ausgeglichen, ehe Deutschland wieder davonzog.

Die Schweiz droht damit, die Endrunde 2026 in Aserbaidschan, Tschechien, Schweden und der Türkei zu verpassen. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen Finnland benötigt die Nati am Sonntag einen 3:0- oder 3:1-Sieg, um die Skandinavierinnen noch vom zweiten Gruppenplatz zu verdrängen. Zudem ist das Team auf Schützenhilfe in den anderen Gruppen angewiesen. Nur 5 der 7 besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die EM.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das letzte EM-Qualifikationsspiel der Schweiz wie folgt bei SRF: Sonntag: Schweiz – Finnland (in Winterthur), ab 15:50 Uhr live auf SRF zwei

EM-Qualifikation