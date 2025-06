Legende: Besiegen auch Israel Die Schweizer Volleyballerinnen (Archiv). Keystone/Manuel Geisser

Die Schweizer Volleyballerinnen konnten ihre Ungeschlagenheit in der Vorbereitung auf die entscheidende Phase der EM-Qualifikation wahren. Sie gewannen in Schönenwerd mit 3:0 (25:18, 28:26, 25:17) gegen Israel. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel der European Silver League.

Damit hat die Equipe von Trainerin Lauren Bertolacci vor den abschliessenden beiden Partien am nächsten Wochenende in Amstetten gegen Lettland und Österreich gute Chancen, sich für die Finalspiele zu qualifizieren und dann als Sieger womöglich sogar in die Golden League aufzusteigen. Das grosse Ziel bleibt jedoch die Teilnahme an der EM-Endrunde 2026.

Dafür benötigen die Schweizerinnen in den abschliessenden Qualifikationsspielen gegen Finnland (2. August) und in Deutschland (6. August) mindestens einen Sieg.